Возрастное ограничение 18+
Жители свердловского посёлка Сигнальный мёрзнут уже две недели
Фото: Алевтина Трынова / Вечерние ведомости
Жильцы домов по улице Набережная в посёлке Сигнальный в Нижнетуринском городском округе Свердловской области две недели живут без отопления.
Как рассказали местные жители телеграм-каналу «Ясно Новости», две недели назад на их улице прорвало трубу с горячей водой. После этого батареи в домах остыли, и люди оказались вынуждены согреваться печным отоплением, у кого оно есть, либо включать обогреватели.
По их словам, в «Т Плюс», куда они обращались по поводу аварию, им посоветовали ждать потепления для ремонта труб.
Как рассказали местные жители телеграм-каналу «Ясно Новости», две недели назад на их улице прорвало трубу с горячей водой. После этого батареи в домах остыли, и люди оказались вынуждены согреваться печным отоплением, у кого оно есть, либо включать обогреватели.
«Дети ходят в тёплой одежде и тёплых носках. У нас здесь бабушка живёт, которой 93 года. Каково ей так жить? За что мы должны платить? За то, что улицу топит?»,
– негодую люди.
По их словам, в «Т Плюс», куда они обращались по поводу аварию, им посоветовали ждать потепления для ремонта труб.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».