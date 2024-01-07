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На автодороге «Пермь-Екатеринбург» произошло смертельное ДТП
Фото: Вечерние ведомости
На 232 км автодороги «Пермь-Екатеринбург» Нижнесергинского района столкнулись пассажирский автобус ПАЗ и грузовой автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Свердловской области.
В ДТП погиб один человек, еще четыре человека получили травмы различной степени тяжести.
Госавтоинспекция продолжает устанавливать причины смертельного ДТП. На месте аварии сейчас работают сотрудники ГАИ, МЧС, следственно-оперативной группы и скорой.
В ДТП погиб один человек, еще четыре человека получили травмы различной степени тяжести.
Госавтоинспекция продолжает устанавливать причины смертельного ДТП. На месте аварии сейчас работают сотрудники ГАИ, МЧС, следственно-оперативной группы и скорой.
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