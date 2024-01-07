На автодороге «Пермь-Екатеринбург» произошло смертельное ДТП

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

На 232 км автодороги «Пермь-Екатеринбург» Нижнесергинского района столкнулись пассажирский автобус ПАЗ и грузовой автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Свердловской области.В ДТП погиб один человек, еще четыре человека получили травмы различной степени тяжести.Госавтоинспекция продолжает устанавливать причины смертельного ДТП. На месте аварии сейчас работают сотрудники ГАИ, МЧС, следственно-оперативной группы и скорой.