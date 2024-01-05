Водитель иномарки погиб в ДТП возле посёлка Белоярский

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Один человек погиб и один получил серьёзные травмы. Таков итог дорожной аварии, случившейся сегодня неподалёку от посёлка Белоярский.Столкновение двух машин произошло после того, как «Газель» выехала на полосу встречного движения. В этот момент там проезжал автомобиль марки «Форд», водитель которого не успел уйти от внезапно возникшей движущейся помехи. Водитель иномарки от сильнейшего удара погиб на месте. Прибывшие на карете «Скорой помощи» медики смогли только констатировать его смерть.В аварии пострадал и водитель «Газели». У мужчины перелом ноги. С места происшествия его увезли в больницу.Сотрудники Госавтоинспекции работают над выяснением обстоятельств смертельного ДТП. В частности, необходимо разобраться, по какой причине «Газель» совершила съезд со своей полосы движения на встречку.