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Водитель иномарки погиб в ДТП возле посёлка Белоярский

18.24 Вторник, 9 января 2024
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
Один человек погиб и один получил серьёзные травмы. Таков итог дорожной аварии, случившейся сегодня неподалёку от посёлка Белоярский.

Столкновение двух машин произошло после того, как «Газель» выехала на полосу встречного движения. В этот момент там проезжал автомобиль марки «Форд», водитель которого не успел уйти от внезапно возникшей движущейся помехи. Водитель иномарки от сильнейшего удара погиб на месте. Прибывшие на карете «Скорой помощи» медики смогли только констатировать его смерть.

В аварии пострадал и водитель «Газели». У мужчины перелом ноги. С места происшествия его увезли в больницу.

Сотрудники Госавтоинспекции работают над выяснением обстоятельств смертельного ДТП. В частности, необходимо разобраться, по какой причине «Газель» совершила съезд со своей полосы движения на встречку.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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13:59 В Нижнем Тагиле будут судить молодого водителя, обвиняемого в гибели его друзей в ДТП
13:15 Причиной выхода из строя котельной свердловского посёлка стало аварийное отключение электричества
13:00 В Сысерти на улице Большевиков решили протестировать одностороннее движение
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12:05 Специалисты «Спецавтобазы» рассказали, куда екатеринбуржцам можно выбрасывать ёлки
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11:02 Жители свердловского посёлка заявили об отключении обогревавшей населённый пункт котельной
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