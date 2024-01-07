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Целый дом в екатеринбургском микрорайоне Кольцово вновь остался без тепла
Фото: читатель Вечерних ведомостей
Жители улицы Авиаторов в Екатеринбурге вновь пожаловались на отсутствие отопления. Напомним, перебои с теплом в нескольких домах в микрорайоне Кольцово начались с 31 декабря. После нескольких дней отсутствия тепла и тщетных попыток восстановить систему теплоснабжения в квартирах начали лопаться трубы, а дети стали болеть простудными заболеваниями.
Наиболее сложная ситуация была в доме на Авиаторов, 13 — с ледяными пробками и прорывами труб отопления в межэтажном пространстве. Накануне жители сообщили, что тепло, наконец, вернулось.
Сейчас с проблемами холодных батарей в редакцию «Вечерних ведомостей» обратились жители дома, расположенного по адресу Авиаторов 15. По их словам, перебои с теплом настигли дом чуть позже, чем соседние — отключение отопления произошло в ночь с 3 на 4 января. Затем, по словам жильцов, отопление восстановили, но батареи нагрелись не во всех квартирах — в некоторых они оставались холодными с 4 января.
Жители делали заявки в обслуживающую дом УК «Ремстройкомплекс Екатеринбург», однако проблему до сегодняшнего дня решить не удавалось — а вечером 8 января и весь дом снова остался без тепла.
По словам жильцов, управляющая компания одним людям даёт одну информацию, а другим — другую: одним говорят, что прорыв произошёл в квартире, а другим — что на чердаке.
Оперативно связаться с управляющей компанией «Ремстройкомплекс Екатеринбург» редакции не удалось. Мы опубликуем её комментарий как только получим его.
Наиболее сложная ситуация была в доме на Авиаторов, 13 — с ледяными пробками и прорывами труб отопления в межэтажном пространстве. Накануне жители сообщили, что тепло, наконец, вернулось.
Сейчас с проблемами холодных батарей в редакцию «Вечерних ведомостей» обратились жители дома, расположенного по адресу Авиаторов 15. По их словам, перебои с теплом настигли дом чуть позже, чем соседние — отключение отопления произошло в ночь с 3 на 4 января. Затем, по словам жильцов, отопление восстановили, но батареи нагрелись не во всех квартирах — в некоторых они оставались холодными с 4 января.
Жители делали заявки в обслуживающую дом УК «Ремстройкомплекс Екатеринбург», однако проблему до сегодняшнего дня решить не удавалось — а вечером 8 января и весь дом снова остался без тепла.
По словам жильцов, управляющая компания одним людям даёт одну информацию, а другим — другую: одним говорят, что прорыв произошёл в квартире, а другим — что на чердаке.
Я звонила в 112, сообщила о проблеме. Но пока сидим без отопления. Пожилые люди, дети и взрослые
— сказала «Вечерним ведомостям» местная жительница
— сказала «Вечерним ведомостям» местная жительница
Оперативно связаться с управляющей компанией «Ремстройкомплекс Екатеринбург» редакции не удалось. Мы опубликуем её комментарий как только получим его.
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В замерзающих домах микрорайона Кольцово начали болеть дети
07 января 2024
07 января 2024