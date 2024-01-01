Неделю жители Кольцово не могут добиться нормальной подачи воды и отопления

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Последствия коммунальной аварии никак не могут устранить в одном из дворов микрорайона Кольцово в Екатеринбурге. Уже неделю жители нескольких домов ждут, чтобы им в полной мере восстановили подачу воды и отопления.Коммунальная авария стала «подарком» на Новый год для жителей нескольких домов на улице Авиаторов — она случилась аккурат 31 декабря. Люди остались и без воды, и без отопления. И хоть аварию устранили, нормальное отопление и водообеспечение в дома так и не вернулось. В некоторых квартирах из кранов не каплет, а отопление неоднократно отключалось на протяжение всей первой недели 2024 года. Так, сегодняшней ночью батареи снова остыли.Сами жильцы «невезучих» домов на Авиаторов уверены, что во время новогодней аварии обледенел какой-то из участков водопровода. Они ежедневно обращаются в управляющую компанию «Ремстройкомплекс», названивают в аварийные службы, но пока продолжают испытывать перебои с водой и отоплением.Сегодня, 5 января, в злополучном дворе на улице Авиаторов вновь работают «аварийщики». К многоквартирным домам подогнали машину с краном, установили знаки, предупреждающие о проведении землекопных работ. У замерзающих жильцов появилась надежда, что последствия новогоднего «подарка» будут, наконец, устранены.В аварийно-диспетчерской службе «Ремстройкомплекса» подтвердили, что в Кольцово сегодня ведутся работы по устранению аварии на водопроводе. Был обнаружен прорыв большой трубы, «прихватило» трубы на чердаках многих домов. Так или иначе это затронуло почти всю улицу. Сейчас сама авария устранена, проводится поочерёдное подключение домов.