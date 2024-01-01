Возрастное ограничение 18+

Неделю жители Кольцово не могут добиться нормальной подачи воды и отопления

17.04 Пятница, 5 января 2024
Фото читателей ВВ
Последствия коммунальной аварии никак не могут устранить в одном из дворов микрорайона Кольцово в Екатеринбурге. Уже неделю жители нескольких домов ждут, чтобы им в полной мере восстановили подачу воды и отопления.

Коммунальная авария стала «подарком» на Новый год для жителей нескольких домов на улице Авиаторов — она случилась аккурат 31 декабря. Люди остались и без воды, и без отопления. И хоть аварию устранили, нормальное отопление и водообеспечение в дома так и не вернулось. В некоторых квартирах из кранов не каплет, а отопление неоднократно отключалось на протяжение всей первой недели 2024 года. Так, сегодняшней ночью батареи снова остыли.

Сами жильцы «невезучих» домов на Авиаторов уверены, что во время новогодней аварии обледенел какой-то из участков водопровода. Они ежедневно обращаются в управляющую компанию «Ремстройкомплекс», названивают в аварийные службы, но пока продолжают испытывать перебои с водой и отоплением.

Сегодня, 5 января, в злополучном дворе на улице Авиаторов вновь работают «аварийщики». К многоквартирным домам подогнали машину с краном, установили знаки, предупреждающие о проведении землекопных работ. У замерзающих жильцов появилась надежда, что последствия новогоднего «подарка» будут, наконец, устранены.

Фото читателей ВВ


В аварийно-диспетчерской службе «Ремстройкомплекса» подтвердили, что в Кольцово сегодня ведутся работы по устранению аварии на водопроводе. Был обнаружен прорыв большой трубы, «прихватило» трубы на чердаках многих домов. Так или иначе это затронуло почти всю улицу. Сейчас сама авария устранена, проводится поочерёдное подключение домов.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости


Похожие материалы
В потёмках встречали Новый год жители одного из домов в Среднеуральске
01 января 2024
Коммунальные аварии продолжают преследовать свердловчан в едва начавшемся году
03 января 2024
Коммунальную аварию с «кипящим» подвалом в Первоуральске не могут ликвидировать четвёртые сутки
04 января 2024
Три тысячи жителей Первоуральска остались без тепла из-за коммунальной аварии
30 декабря 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Нет слов, одни буквы. Алфавит 2023 года по версии «Вечерних ведомостей»

Наш весёлый, абсурдный, местами трагичный обзор уходящего года
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
18:24 Более 400 единиц техники брошено на уборку улиц Екатеринбурга от снега
17:04 Неделю жители Кольцово не могут добиться нормальной подачи воды и отопления
15:26 В ДТП в посёлке Пышма пострадали четверо
14:36 Выкинувшего младенца из окна екатеринбуржца отправили в СИЗО
14:00 Несовершеннолетний уралец погиб в Берёзовском
13:10 Тамбовский электро-фолк-коллектив даст бесплатный концерт в Ельцин Центре
11:47 Одного закладчика убрали с улиц Нижнего Тагила сотрудники ППС
10:17 Первая в 2024 году орнитологическая экскурсия пройдёт в дендропарке Екатеринбурга
21:58 Стали известны новые подробности истории с убийством годовалого ребёнка в Екатеринбурге
17:42 Выехавший из Нижнего Тагила первый «полностью импортозамещённый» поезд РЖД сломался
17:07 Движение верхнепышминских трамваев восстановили
16:52 В Екатеринбурге двое неизвестных из подъезда похитили обувь
15:49 Пьяный екатеринбуржец выбросил годовалую ночь из окна пятого этажа
14:46 13 автомобилей столкнулись на трассе М5 между Екатеринбургом и Челябинском
13:39 Свердловское УГИБДД предупредило о сложной дорожной обстановке из-за снегопадов
13:33 Коммунальную аварию с «кипящим» подвалом в Первоуральске не могут ликвидировать четвёртые сутки
12:44 Свердловские власти опровергли дефицит хлеба в магазинах
12:02 В Екатеринбурге продолжаются рейды по постановке получивших гражданство иностранцев на воинский учёт
10:56 Синоптики продлили предупреждение об аномальных морозах в Свердловской области до 5 января
09:55 Из-за коммунальной аварии на Эльмаше встали верхнепышминские трамваи
21:45 Хоккейный «Автомобилист» одержал волевую победу над соседями из Челябинска
20:51 В посёлке Новоуткинск иномарка сбила 16-летнюю девушку
19:11 Коммунальные аварии продолжают преследовать свердловчан в едва начавшемся году
17:39 Сысерсткий музей маленького Бажова приглашает на святки
16:17 Двух карманников поймала полиция Екатеринбурга в первые дни 2024 года
14:37 Сотрудники свердловской ГИБДД за второй день 2024 года отловили более 70 нарушителей
Все новости Свердловской области
18:37 Крупнейшие забастовки уходящего 2023 года
14:32 Адвокаты: осужденный по статье о «военных фейках» инженер Барышников находится в критическом состоянии
12:43 ЦБ РФ навсегда отменит комиссию для банков за переводы между гражданами в СБП
11:27 В Турции в ДТП погибли 11 человек, 57 получили травмы
11:11 СК: в Якутии самолет Ан-24 вместо посадочной полосы сел на реку
15:14 Глава Роспотребнадзора рассказала о завозе кори из 16 стран в Россию
11:31 В Ижевске на третьем этаже жилого дома взорвался газ, есть пострадавший
11:05 Миллер заявил, что Россию полностью газифицируют к 2030 году
16:23 Задержана глава Кургана Елена Ситникова
14:41 В Казани в жилом пятиэтажном доме взорвался газ
14:24 ВЦИОМ: россияне стали реже называть ТВ главным источником новостей
13:39 ФАС возбудила еще четыре дела в отношении производителей яиц
12:33 В аэропорту Челябинска самолет, прилетевший из Москвы, уперся в сугроб
12:05 Челябинскую область накрыл мощный снегопад, на дорогах ограничено движение
11:50 В омском детдоме били детей, нарушали пожарную безопасность и неправильно хранили продукты
11:15 Опрос: россияне почти вполовину сократили расходы на образование и рестораны
17:42 В Белграде протестующие заблокировали улицу перед правительственным зданием
16:42 В ГД внесли законопроект о психологической поддержке безработных
15:28 В Псковской области ввели штрафы до 50 тысяч рублей за склонение к абортам
12:37 Опрос: 26% врачей хотят уйти из медицины из-за постоянных переработок
11:34 В Белграде прошли массовые протесты против итогов парламентских выборов
10:58 Глава Центробанка объяснила подорожание яиц высоким спросом
17:28 «Новые люди» выдвигают Владислава Даванкова кандидатом в президенты
12:03 «Партия социальной защиты» выдвинула своего кандидата на президентские выборы
20:45 ЦИК отказала Екатерине Дунцовой выйти на этап сбора подписей для участия в выборах президента России
20:16 КПРФ выдвинула 75-летнего Николая Харитонова кандидатом в президенты России
Все новости России и мира
18:24 Более 400 единиц техники брошено на уборку улиц Екатеринбурга от снега
17:04 Неделю жители Кольцово не могут добиться нормальной подачи воды и отопления
15:26 В ДТП в посёлке Пышма пострадали четверо
14:36 Выкинувшего младенца из окна екатеринбуржца отправили в СИЗО
14:00 Несовершеннолетний уралец погиб в Берёзовском
13:10 Тамбовский электро-фолк-коллектив даст бесплатный концерт в Ельцин Центре
12:26 Китайский рынок отметит переезд в Заостровку 7 января
11:47 Одного закладчика убрали с улиц Нижнего Тагила сотрудники ППС
10:17 Первая в 2024 году орнитологическая экскурсия пройдёт в дендропарке Екатеринбурга
21:58 Стали известны новые подробности истории с убийством годовалого ребёнка в Екатеринбурге
17:42 Выехавший из Нижнего Тагила первый «полностью импортозамещённый» поезд РЖД сломался
17:07 Движение верхнепышминских трамваев восстановили
16:52 В Екатеринбурге двое неизвестных из подъезда похитили обувь
15:49 Пьяный екатеринбуржец выбросил годовалую ночь из окна пятого этажа
14:46 13 автомобилей столкнулись на трассе М5 между Екатеринбургом и Челябинском
13:39 Свердловское УГИБДД предупредило о сложной дорожной обстановке из-за снегопадов
13:33 Коммунальную аварию с «кипящим» подвалом в Первоуральске не могут ликвидировать четвёртые сутки
12:44 Свердловские власти опровергли дефицит хлеба в магазинах
12:02 В Екатеринбурге продолжаются рейды по постановке получивших гражданство иностранцев на воинский учёт
10:56 Синоптики продлили предупреждение об аномальных морозах в Свердловской области до 5 января
09:55 Из-за коммунальной аварии на Эльмаше встали верхнепышминские трамваи
21:45 Хоккейный «Автомобилист» одержал волевую победу над соседями из Челябинска
20:51 В посёлке Новоуткинск иномарка сбила 16-летнюю девушку
19:11 Коммунальные аварии продолжают преследовать свердловчан в едва начавшемся году
17:39 Сысерсткий музей маленького Бажова приглашает на святки
16:17 Двух карманников поймала полиция Екатеринбурга в первые дни 2024 года
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK