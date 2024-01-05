На дороге к аэропорту Кольцово столкнулись пять машин

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Масштабная авария произошла на пятом километре автодороги, ведущей из Екатеринбурга к аэропорту Кольцово. Здесь столкнулись сразу пять автомобилей.Столкновение машин произошло неподалёку от отеля «Рамада». По предварительной информации дорожно-транспортное происшествие случилось из-за того, что один из участников движения совершил обгон с нарушением правил. Чтобы не столкнуться с ним, другой водитель применил экстренное торможение. В результате пять автомобилей — в том числе, грузовой, — выстроились «паровозиком».В ДТП с пятью машинами есть пострадавшие. Сообщается, что их двое, но о характере травм информации пока нет. Пострадал и дорожный трафик — из-за вставших цепочкой машин движение по данному участку трассы затруднено. Сотрудники Госавтоинспекции не только разбираются в причинах массового ДТП, но и пытаются восстановить пропускную способность дороги.