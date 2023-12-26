На трассе Екатеринбург – Челябинск столкнулись 13 автомобилей





– сказали в пресс-группе. «Движение на данном участке затруднено, так как свободна только одна полоса. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

На трассе Екатеринбург – Челябинск в районе «подъезда к уральской столице» произошла массовая авария. Свердловское УГИБДД, ссылаясь на челябинских коллег, сообщает о столкновении 13 автомобилей.Авария, о которой идёт речь, произошла в Челябинской области на 121-м километре трассы М-5 Урал. В ДТП, к счастью, никто не пострадал, однако из-за аварии оказалась перекрыта одна полоса движения.В связи с этим на федеральных трассах Челябинской области было введено ограничение для движение грузового и пассажирского транспорта до 15.00.