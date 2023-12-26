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На трассе Екатеринбург – Челябинск столкнулись 13 автомобилей

14.46 Четверг, 4 января 2024
Фото: УГИБДД по Челябинской области
На трассе Екатеринбург – Челябинск в районе «подъезда к уральской столице» произошла массовая авария. Свердловское УГИБДД, ссылаясь на челябинских коллег, сообщает о столкновении 13 автомобилей.

Авария, о которой идёт речь, произошла в Челябинской области на 121-м километре трассы М-5 Урал. В ДТП, к счастью, никто не пострадал, однако из-за аварии оказалась перекрыта одна полоса движения.

«Движение на данном участке затруднено, так как свободна только одна полоса. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции»,

– сказали в пресс-группе.


В связи с этим на федеральных трассах Челябинской области было введено ограничение для движение грузового и пассажирского транспорта до 15.00.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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14:16 Братья-школьники избили двух детей в Нижнем Тагиле
13:41 Поэтический мастер-класс проведут в Ельцин Центре
13:21 На 2024 год РЭК «подарила» екатеринбуржцем рост тарифа на вывоз мусора
13:15 Зарезавший мужчину ножом у «Гринвича» житель Екатеринбурга помещён в СИЗО до 29 февраля
12:54 Холода внесли изменения в график работы Парка Маяковского
11:51 Приговорённый к 9,5 годам колонии экс-начальник екатеринбургского УМВД погиб в зоне боевых действий
11:01 В пригородный поезд из Челябинска в Екатеринбург продали билетов больше, чем было мест
09:46 Спустя четыре года в Свердловском Театре музкомедии вновь появился гендиректор
23:47 На выставке «Россия» в Москве можно найти дракончиков из сысертского фарфора
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