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На трассе Екатеринбург – Челябинск столкнулись 13 автомобилей
Фото: УГИБДД по Челябинской области
На трассе Екатеринбург – Челябинск в районе «подъезда к уральской столице» произошла массовая авария. Свердловское УГИБДД, ссылаясь на челябинских коллег, сообщает о столкновении 13 автомобилей.
Авария, о которой идёт речь, произошла в Челябинской области на 121-м километре трассы М-5 Урал. В ДТП, к счастью, никто не пострадал, однако из-за аварии оказалась перекрыта одна полоса движения.
В связи с этим на федеральных трассах Челябинской области было введено ограничение для движение грузового и пассажирского транспорта до 15.00.
Авария, о которой идёт речь, произошла в Челябинской области на 121-м километре трассы М-5 Урал. В ДТП, к счастью, никто не пострадал, однако из-за аварии оказалась перекрыта одна полоса движения.
«Движение на данном участке затруднено, так как свободна только одна полоса. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции»,
– сказали в пресс-группе.
В связи с этим на федеральных трассах Челябинской области было введено ограничение для движение грузового и пассажирского транспорта до 15.00.
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