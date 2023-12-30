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В свердловском ГИБДД призвали сообщать о нетрезвых водителях
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердловская Госавтоинспекция призвала граждан сообщать о нетрезвых водителях. Даже в тех случаях, когда полной уверенности в том, что за рулём сидит пьяный человек, нет.
По её словам, с начала этого года инспектора выявили почти 11 тысяч фактов нетрезвого вождения. Каждый задержанный водитель был привлечён к административной ответственности. Из них 1200 были задержаны за пьяное вождение повторно.
Сообщить о водителе подшофе или своих подозрения по поводу того, что водитель может создавать угрозу жизни или здоровью гражданам, можно в дежурную часть полиции по телефонам 02 или 102.
«В уходящем 2023 году в Свердловской области зарегистрировано 258 ДТП, которые совершили нетрезвые водители. По их вине погибли 70 человек, ещё 325 получили травмы различной степени тяжести. Если вдуматься в эти цифры, то масштабы просто поражают. Каждый третий нетрезвый водитель погубил человека, и еще каждому второму причинил травмы»,
– заявила начальник пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Свердловской области Галина Кравченко.
По её словам, с начала этого года инспектора выявили почти 11 тысяч фактов нетрезвого вождения. Каждый задержанный водитель был привлечён к административной ответственности. Из них 1200 были задержаны за пьяное вождение повторно.
Сообщить о водителе подшофе или своих подозрения по поводу того, что водитель может создавать угрозу жизни или здоровью гражданам, можно в дежурную часть полиции по телефонам 02 или 102.
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