Очевидец помог избежать гибели на пожаре в свердловском селе Аракаево

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поздней ночью 17 декабря огонь охватил сначала надворную пристройку, а потом жилой дом по улице Набережной в свердловском селе Аракаево. Одним из очевидцев пожара оказался 30-летний Алексей Останин, живущий неподалёку.Когда он увидел яркое зарево, то незамедлительно вызвал пожарных, а потом пошёл проверить есть ли дома люди. Как оказалось не зря. Внутри находились Захира Дроздова и её 93-летняя мать – Надира Губаева.Так как Алексей работает в газовой службе, он догадался, что в доме может быть газовый баллон, которые могут взорваться, если огонь доберётся до них. Не теряя времени, уралец бросился в дом, чтобы вынести его. Вернувшись, мужчина заметил, что женщин всё ещё нет, и отправился обратно в дым и пламя, чтобы помочь им. По памяти ориентируясь по стенам, Алексей пробрался на веранду, где увидел Захиру, пытавшуюся вынести на себе свою маму, которая, как, оказалось, была не способна передвигаться самостоятельно. Уралец помог им выбраться.После это Алексей со своими коллегами по работе начали оповещать жильцов соседних домов, на которые существовала угроза распространения огня. Мужчины также вынесли газовые баллоны из двух соседних домов. Позже Алексей Останин подъехал на автомобиле к месту пожара, чтобы пострадавшие жители могли там погреться.Сейчас в главном управлении МЧС по Свердловской области решается вопрос о поощрении уральца.