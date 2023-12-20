За год на свердловских предприятиях на рабочих местах умерло 156 человек

– приводят слова Андрея Ветлужских в издании.

«В этом году снизилось количество несчастных случаев со смертельным исходом на рабочем месте: 42 против 56 в прошлом году. При этом 114 человек умерли естественной смертью прямо на рабочем месте, чаще всего по причине сердечно-сосудистых заболеваний»,