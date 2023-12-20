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За год на свердловских предприятиях на рабочих местах умерло 156 человек
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В 2023 году в Свердловской области на рабочих местах региональных предприятий умерло 156 человек. Об этом сообщает «ЕАН» со ссылкой на председателя федерации профсоюзов региона Андрей Ветлужских.
Главной причиной он назвал некачественные медосмотры. Решить эту проблему он предлагает рекомендациями работодателям государственных и частных клиник с хорошим рейтингом.
При этом он отметил, что на предприятиях, выполняющих гооборонзаказ, люди сильно перерабатывают. С его слов, вместо положенных 8 часов рабочие трудятся по 12 часов, и не пять дней в неделю, а шесть.
Ветлужских также подчеркнул, что с переработками сталкиваются не только на заводах, но и в школах.
«В этом году снизилось количество несчастных случаев со смертельным исходом на рабочем месте: 42 против 56 в прошлом году. При этом 114 человек умерли естественной смертью прямо на рабочем месте, чаще всего по причине сердечно-сосудистых заболеваний»,
– приводят слова Андрея Ветлужских в издании.
Главной причиной он назвал некачественные медосмотры. Решить эту проблему он предлагает рекомендациями работодателям государственных и частных клиник с хорошим рейтингом.
При этом он отметил, что на предприятиях, выполняющих гооборонзаказ, люди сильно перерабатывают. С его слов, вместо положенных 8 часов рабочие трудятся по 12 часов, и не пять дней в неделю, а шесть.
«Все это оплачивается, зачастую люди получают двойную зарплату, но усталость накапливается, бдительность теряется, что может привести к несчастным случаям»,
– сказал Андрей Ветлужских.
Ветлужских также подчеркнул, что с переработками сталкиваются не только на заводах, но и в школах.
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