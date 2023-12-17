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В ГИБДД рассказали о снижении детской смертности на дорогах Свердловской области на 38 процентов
Фото: Вечерние ведомости
Глава свердловской ГИБДД Алексей Спиридонов рассказал на пресс-конференции, что за текущий год удалось снизить смертность детей на дорогах на 38 процентов.
Несмотря на снижение смертности детей в ДТП, статистика все равно выглядит удручающей. С начала 2023 года в Свердловской области в авариях и ДТП пострадали 343 ребенка, а 8 детей погибли. Всего же за этот год произошло 319 ДТП с участием детей.
Глава свердловской ГИБДД призвал водителей, пешеходов, родителей обеспечить безопасность детей на дорогах, участвуя в дорожном движении, демонстрировать правильную модель поведения, не нарушать ПДД, а наоборот, показывать, как правильно вести себя в транспортной среде, отметили в пресс-службе управления Госавтоинспекции региона.
Несмотря на снижение смертности детей в ДТП, статистика все равно выглядит удручающей. С начала 2023 года в Свердловской области в авариях и ДТП пострадали 343 ребенка, а 8 детей погибли. Всего же за этот год произошло 319 ДТП с участием детей.
Глава свердловской ГИБДД призвал водителей, пешеходов, родителей обеспечить безопасность детей на дорогах, участвуя в дорожном движении, демонстрировать правильную модель поведения, не нарушать ПДД, а наоборот, показывать, как правильно вести себя в транспортной среде, отметили в пресс-службе управления Госавтоинспекции региона.
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