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На одной из строек в Екатеринбурге разбился рабочий
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Сегодня днём на территории Верх-Исетского административного района Екатеринбурга погиб мужчина. Он работал на стройке и упал с большой высоты.
Трагедия произошла около 15:00 на улице Архангела Михаила. Один из подсобных рабочих во время выполнения своих трудовых задач сорвался с высоты четвёртого этажа. При падении он получил сильнейшие травмы, которые оказались несовместимы с жизнью.
В связи с гибелью работника на стройплощадке прокуратура Верх-Исетского района города Екатеринбурга организовала проверку. В частности, будет установлено, в полной ли мере руководством стройки соблюдались требования федерального законодательства об охране труда. Выясняется также, являлся ли погибший сотрудником организации или выполнял работы по гражданско-правовому договору.
Трагедия произошла около 15:00 на улице Архангела Михаила. Один из подсобных рабочих во время выполнения своих трудовых задач сорвался с высоты четвёртого этажа. При падении он получил сильнейшие травмы, которые оказались несовместимы с жизнью.
В связи с гибелью работника на стройплощадке прокуратура Верх-Исетского района города Екатеринбурга организовала проверку. В частности, будет установлено, в полной ли мере руководством стройки соблюдались требования федерального законодательства об охране труда. Выясняется также, являлся ли погибший сотрудником организации или выполнял работы по гражданско-правовому договору.
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