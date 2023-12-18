Возрастное ограничение 18+
Дома на Уралмаше в Екатеринбурге из-за аварии остались без холодной воды
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Сегодня утром в Екатеринбурге на Уралмаше произошла крупная коммунальная авария в районе улицы Кировградской, из-за которой несколько домов остались без холодной воды.
По словам очевидцев, помимо Кировградской затопило Уральских Рабочих, Ильича, Победы и Стахановскую.
Порталу «Е1» в пресс-службе «Водоконала» сообщили, что авария произошла на водоводе «Ду 500 мм», в результате которой без холодного водоснабжения остались, как утверждается, только одна пятиэтажка, шестнадцатиэтажный дом и школа на Кировградской.
Вернуть воду в дома обещают сегодня вечером, до 20.00.
По словам очевидцев, помимо Кировградской затопило Уральских Рабочих, Ильича, Победы и Стахановскую.
Порталу «Е1» в пресс-службе «Водоконала» сообщили, что авария произошла на водоводе «Ду 500 мм», в результате которой без холодного водоснабжения остались, как утверждается, только одна пятиэтажка, шестнадцатиэтажный дом и школа на Кировградской.
Вернуть воду в дома обещают сегодня вечером, до 20.00.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Около 14 тысяч жителей Невьянска остались без воды и тепла
18 декабря 2023
18 декабря 2023