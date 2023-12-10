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Под Екатеринбургом сбили насмерть перебегающего трассу без светоотражателей пешехода
Фото: ГИБДД по Свердловской области
Пешехода, который перебегал трассу Екатеринбург-Нижний Тагил - Серов в неположенном месте, насмерть сбил автомобиль. Пешеход был без светоотражателей на одежде.
Сбитому было 22 года. Водитель не успел заметить перебегающего, так как молодой человек перебегал дорогу в темное время суток. От полученных травм молодой человек скончался на месте ещё до приезда машины скорой помощи.
«Госавтоинспекция настоятельно рекомендует пешеходам переходить дорогу только в установленных местах, при нахождении на трассах в тёмное время суток соблюдать Правила дорожного движения, двигаться по обочине дороги навстречу транспорту, на одежде иметь световозвращающие элементы - это сделает пешеходов заметнее с большего расстояния. Водителям необходимо соблюдать скоростной режим и быть предельно внимательными», – напомнили уральцам в региональной ГИБДД.
Сбитому было 22 года. Водитель не успел заметить перебегающего, так как молодой человек перебегал дорогу в темное время суток. От полученных травм молодой человек скончался на месте ещё до приезда машины скорой помощи.
«Госавтоинспекция настоятельно рекомендует пешеходам переходить дорогу только в установленных местах, при нахождении на трассах в тёмное время суток соблюдать Правила дорожного движения, двигаться по обочине дороги навстречу транспорту, на одежде иметь световозвращающие элементы - это сделает пешеходов заметнее с большего расстояния. Водителям необходимо соблюдать скоростной режим и быть предельно внимательными», – напомнили уральцам в региональной ГИБДД.
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