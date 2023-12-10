Под Екатеринбургом сбили насмерть перебегающего трассу без светоотражателей пешехода

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Пешехода, который перебегал трассу Екатеринбург-Нижний Тагил - Серов в неположенном месте, насмерть сбил автомобиль. Пешеход был без светоотражателей на одежде.Сбитому было 22 года. Водитель не успел заметить перебегающего, так как молодой человек перебегал дорогу в темное время суток. От полученных травм молодой человек скончался на месте ещё до приезда машины скорой помощи.«Госавтоинспекция нас­тоятельно рекомендует пешеходам переходи­ть дорогу только в установленных местах, при нахождении на трассах в тёмное время суток соблюдать Пр­авила дорожного движ­ения, двигаться по обочине дороги навстр­ечу транспорту, на одежде иметь световоз­вращающие элементы - это сделает пешеход­ов заметнее с больше­го расстояния. Водит­елям необходимо соб­людать скоростной ре­жим и быть предельно внимательными», – напомнили уральцам в региональной ГИБДД.