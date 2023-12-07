Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области грузовик с манипулятором оставил без тепла 72 дома
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Свердловской области в поселке Таежный грузовик с манипулятором повредил теплотрассу, когда проезжал под трубопроводом. В результате без отопления остались 72 дома.
Дорожный инцидент, о котором идет речь, произошел вчера около 17.20 на улице Культуры, 1. Водитель не учел габариты своей машины и зацепил трубу, рассказали в УГИБДД по Свердловской области.
По факту произошедшего прокуратура ЗАТО Лесной организовала проверку.
«Предварительно, в связи с повреждением приостановлено теплоснабжение 72 домов в поселке Таежный, в том числе 12 многоквартирных и 60 частных домов», – заявили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Дорожный инцидент, о котором идет речь, произошел вчера около 17.20 на улице Культуры, 1. Водитель не учел габариты своей машины и зацепил трубу, рассказали в УГИБДД по Свердловской области.
По факту произошедшего прокуратура ЗАТО Лесной организовала проверку.
«Предварительно, в связи с повреждением приостановлено теплоснабжение 72 домов в поселке Таежный, в том числе 12 многоквартирных и 60 частных домов», – заявили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Екатеринбурге горит приют для домашних животных
08 декабря 2023
08 декабря 2023