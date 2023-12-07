В Свердловской области грузовик с манипулятором оставил без тепла 72 дома

Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области в поселке Таежный грузовик с манипулятором повредил теплотрассу, когда проезжал под трубопроводом. В результате без отопления остались 72 дома.Дорожный инцидент, о котором идет речь, произошел вчера около 17.20 на улице Культуры, 1. Водитель не учел габариты своей машины и зацепил трубу, рассказали в УГИБДД по Свердловской области.По факту произошедшего прокуратура ЗАТО Лесной организовала проверку.«Предварительно, в связи с повреждением приостановлено теплоснабжение 72 домов в поселке Таежный, в том числе 12 многоквартирных и 60 частных домов», – заявили в пресс-службе региональной прокуратуры.