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Жители Качканара остались без света и тепла в тридцатиградусный мороз
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Сегодня утром сразу в нескольких районов Качканара люди остались без электричества и отопления. Сейчас в городе температура воздуха около -30 градусов.
Как сообщили в пресс-службе администрации Качканарского городского округа, «кратковременное аварийное отключение электроэнергии на линии 110 кВ произошло около 7.35». Там также заявили, что снабжение электроэнергией оперативно перевели на резервную схему. Утверждается, что ТЭЦ работает в штатном режиме.
Однако местные жители с этим не согласны. По словам горожан, света и отопления все еще нет.
Сегодня мэр Качканара Андрей Ярославцев также писал на своей странице во «ВКонтакте» о восстановительных работах. Он уточнял, что возможны повторные отключения.
Как сообщили в пресс-службе администрации Качканарского городского округа, «кратковременное аварийное отключение электроэнергии на линии 110 кВ произошло около 7.35». Там также заявили, что снабжение электроэнергией оперативно перевели на резервную схему. Утверждается, что ТЭЦ работает в штатном режиме.
Однако местные жители с этим не согласны. По словам горожан, света и отопления все еще нет.
«ТЭЦ в штатном режиме? Серьезно? Почему тогда батареи остывают? Кулацкий поселок уже почти четыре часа без света и отопления сидит, дома остывают!»,
– написала возмущенная местная жительница в комментариях под объявлением мэрии.
Сегодня мэр Качканара Андрей Ярославцев также писал на своей странице во «ВКонтакте» о восстановительных работах. Он уточнял, что возможны повторные отключения.
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