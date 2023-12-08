Жители Качканара остались без света и тепла в тридцатиградусный мороз

– написала возмущенная местная жительница в комментариях под объявлением мэрии.

«ТЭЦ в штатном режиме? Серьезно? Почему тогда батареи остывают? Кулацкий поселок уже почти четыре часа без света и отопления сидит, дома остывают!»,