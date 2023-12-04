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Сбитого на ЕКАДе пса спас проезжавший мимо автомобилист
Фото: ВК-группа «Екатеринбург-Серов (онлайн)»
Сбитую машиной собаку обнаружили автомобилисты, проезжавшие в субботу днём по Екатеринбургской кольцевой автодороги. Животное беспомощно лежало в снегу неподалёку от съезда к городу Верхняя Пышма.
Возле собаки остановилось сразу несколько неравнодушных водителей. Один из них взялся отвезти несчастное животное в ветклинику, что и сделал. После осмотра пострадавшего, выяснилось, что переломов у пса нет. На его теле зверинные доктора обнаружили только сильные ушибы, а также диагностировали сильное истощение. После полученной необходимой ветпомощи автовладелец, не нашедший в себе сил проехать мимо сбитой собаки, забрал пса к себе домой на временную передержку.
Этой историей поделился в ВК пользователь группы «Екатеринбург-Серов (онлайн)». Есть предположение, что найденая на ЕКАДе собака жила в сгоревшем недавно приюте. Сумев избежать огня, перепуганный пёс не избежал колёс мчавшейся машины. В любом случае, сейчас ему небходимо новое постоянное жилище.
Возле собаки остановилось сразу несколько неравнодушных водителей. Один из них взялся отвезти несчастное животное в ветклинику, что и сделал. После осмотра пострадавшего, выяснилось, что переломов у пса нет. На его теле зверинные доктора обнаружили только сильные ушибы, а также диагностировали сильное истощение. После полученной необходимой ветпомощи автовладелец, не нашедший в себе сил проехать мимо сбитой собаки, забрал пса к себе домой на временную передержку.
Этой историей поделился в ВК пользователь группы «Екатеринбург-Серов (онлайн)». Есть предположение, что найденая на ЕКАДе собака жила в сгоревшем недавно приюте. Сумев избежать огня, перепуганный пёс не избежал колёс мчавшейся машины. В любом случае, сейчас ему небходимо новое постоянное жилище.
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