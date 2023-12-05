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В Екатеринбурге горит приют для домашних животных
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
В Екатеринбурге загорелся частный дом на улице Лесной в поселке Шувакиш, в котором находится приют для домашних животных.
О жертвах пожара пока не сообщалось. В разное время здесь могло содержаться до 80 кошек и собак. В свое время жительница Екатеринбурга Наталья Злобина специально подобрала этот дом и переехала сюда из квартиры, чтобы брать кошек и собак на передержку.
По данным МЧС, площадь пожара составила 150 квадратных метров. На месте работают 22 спасателя и пять единиц спецтехники. Тушение осложняется экстремально низкой температурой воздуха.
О жертвах пожара пока не сообщалось. В разное время здесь могло содержаться до 80 кошек и собак. В свое время жительница Екатеринбурга Наталья Злобина специально подобрала этот дом и переехала сюда из квартиры, чтобы брать кошек и собак на передержку.
По данным МЧС, площадь пожара составила 150 квадратных метров. На месте работают 22 спасателя и пять единиц спецтехники. Тушение осложняется экстремально низкой температурой воздуха.
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