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В Екатеринбурге «сломался» трамвай №333
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сегодня, 7 декабря, утром на перекрестке Шефская – Старых Большевиков «сломался» 333-й трамвай, курсирующий между Екатеринбургом и Верхней Пышмой.
О том, что транспорт стал выходить из строя, также сегодня рассказал екатеринбургский урбанист Алексей Кофман. По его словам, один из новых троллейбусов встал на Амундсена – Объездной, еще один – у автовокзала.
«Единственный транспорт, соединяющий Верхнюю Пышму и Екатеринбург, сломался. Автобусы отменены. Люди негодуют»,
– написала горожанка в сообществе «Инцидент Екатеринбург».
О том, что транспорт стал выходить из строя, также сегодня рассказал екатеринбургский урбанист Алексей Кофман. По его словам, один из новых троллейбусов встал на Амундсена – Объездной, еще один – у автовокзала.
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