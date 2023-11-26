В ДТП угодил пассажирский автобус в Красноуфимске

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Свердловской области продолжается череда дорожных происшествий с участием общественного транспорта. Очередная такая авария случилась накануне вечером в Красноуфимске.Вечером субботы, 2 декабря, в Красноуфимске произошло столкновение автомобиля марки «Рено Сандеро» с пассажирским автобусом ПАЗ. Случилось это примерно в 17:00 на улице Спартака. Иномарка вылетела на полосу встречного движения, когда её хозяйка попыталась проехаться со скоростью, не слишком подходящей для сложившейся из-за погодных условий ситуации на трассе. Вышедший из-под контроля женщины автомобиль стукнулся в «ПАЗик», в котором в этот момент находилась дюжина человек, не считая водителя.Как сообщается, угодивший в ДТП автобус следовал рейсом «Красноуфимск-В.Бояк». После столкновения трём его пассажирам потребовалась медицинская помощь. Травмы получила и женщина, управлявшая иномаркой.