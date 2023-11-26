Возрастное ограничение 18+
В ДТП угодил пассажирский автобус в Красноуфимске
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
В Свердловской области продолжается череда дорожных происшествий с участием общественного транспорта. Очередная такая авария случилась накануне вечером в Красноуфимске.
Вечером субботы, 2 декабря, в Красноуфимске произошло столкновение автомобиля марки «Рено Сандеро» с пассажирским автобусом ПАЗ. Случилось это примерно в 17:00 на улице Спартака. Иномарка вылетела на полосу встречного движения, когда её хозяйка попыталась проехаться со скоростью, не слишком подходящей для сложившейся из-за погодных условий ситуации на трассе. Вышедший из-под контроля женщины автомобиль стукнулся в «ПАЗик», в котором в этот момент находилась дюжина человек, не считая водителя.
Как сообщается, угодивший в ДТП автобус следовал рейсом «Красноуфимск-В.Бояк». После столкновения трём его пассажирам потребовалась медицинская помощь. Травмы получила и женщина, управлявшая иномаркой.
Вечером субботы, 2 декабря, в Красноуфимске произошло столкновение автомобиля марки «Рено Сандеро» с пассажирским автобусом ПАЗ. Случилось это примерно в 17:00 на улице Спартака. Иномарка вылетела на полосу встречного движения, когда её хозяйка попыталась проехаться со скоростью, не слишком подходящей для сложившейся из-за погодных условий ситуации на трассе. Вышедший из-под контроля женщины автомобиль стукнулся в «ПАЗик», в котором в этот момент находилась дюжина человек, не считая водителя.
Как сообщается, угодивший в ДТП автобус следовал рейсом «Красноуфимск-В.Бояк». После столкновения трём его пассажирам потребовалась медицинская помощь. Травмы получила и женщина, управлявшая иномаркой.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Смертельная авария произошла на трассе Екатеринбург – Тюмень с участием четырех автомобилей
24 ноября 2023
24 ноября 2023