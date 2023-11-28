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У регионального оператора «Рифей» в Карпинске сгорел мусоровоз
Фото: ВК-группа «Вечерний Карпинск» / vk.com/vkarpinskinfo
В городе Карпинске Свердловской области сгорела машина, да не простая, а для вывоза мусора. Принадлежал мусоровоз региональному оператору «Рифей».
«Пожар на колёсах» произошёл в Карпинске сегодня, 1 декабря, примерно в 10 часов утра. Загорелся мусоровоз прямо во время работы, когда приехал за содержимым контейнеров, стоящих во дворе за местным краеведческим музеем, что на улице Лесопильной. К месту происшествия были направлены две машины для пожаротушения и 7 человек личного состава. И хоть пылал мусоровоз весьма эффектно, на его тушение у огнеборцев ушло всего две минуты.
Под вопросом остаётся причина возгорания машины, как и возможность её восстановить. Как сообщает издание «Вечерний Карпинск», огонь успел испортить кабину мусоровозного «КАМАЗ»а и моторный отсек.
Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Рифей» — региональный оператор, занимающийся сбором и транспортировкой отходов на территории разных субъектов Российской Федерации, в том числе — в населённых пунктах Свердловской области. Центральный офис компании находится в Нижнем Тагиле, филиалы «Рифея» находятся в Нижней Туре, Серове, Кушве и других свердловских городах.
«Пожар на колёсах» произошёл в Карпинске сегодня, 1 декабря, примерно в 10 часов утра. Загорелся мусоровоз прямо во время работы, когда приехал за содержимым контейнеров, стоящих во дворе за местным краеведческим музеем, что на улице Лесопильной. К месту происшествия были направлены две машины для пожаротушения и 7 человек личного состава. И хоть пылал мусоровоз весьма эффектно, на его тушение у огнеборцев ушло всего две минуты.
Под вопросом остаётся причина возгорания машины, как и возможность её восстановить. Как сообщает издание «Вечерний Карпинск», огонь успел испортить кабину мусоровозного «КАМАЗ»а и моторный отсек.
Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Рифей» — региональный оператор, занимающийся сбором и транспортировкой отходов на территории разных субъектов Российской Федерации, в том числе — в населённых пунктах Свердловской области. Центральный офис компании находится в Нижнем Тагиле, филиалы «Рифея» находятся в Нижней Туре, Серове, Кушве и других свердловских городах.
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