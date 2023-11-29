Возрастное ограничение 18+
Минздрав подтвердил информацию о 12 пострадавших на ЕКАД
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В пресс-службе Минздрава Свердловской области подтвердили информацию о 12 пострадавших в массовой аварии на ЕКАД, где столкнулись порядка 40 автомобилей.
Семь человек доставили в приемное отделение ЦГКБ №24, где сейчас всех пострадавших обследует медики. Сообщается, что среди них водитель автобуса – он находится в тяжёлом состоянии. Еще четверых привезли в ЦГКБ №23 в состоянии средней степени тяжести. Один человек от госпитализации отказался.
Семь человек доставили в приемное отделение ЦГКБ №24, где сейчас всех пострадавших обследует медики. Сообщается, что среди них водитель автобуса – он находится в тяжёлом состоянии. Еще четверых привезли в ЦГКБ №23 в состоянии средней степени тяжести. Один человек от госпитализации отказался.
«Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь»,
– заявили в Минздраве.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Красноуфимском районе «ВАЗ» въехал в пассажирский автобус
22 ноября 2023
22 ноября 2023