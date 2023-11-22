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Массовая авария с участием порядка 40 машин произошла на ЕКАД
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Сегодня утром, около 09.00, на 85-м километре ЕКАД произошла массовая авария с участием порядка 40 автомобилей. В результате происшествия пострадало несколько человек.
По неподтвержденной информации, речь может идти о 12 пострадавших, из которых 9 увезли в больницы. Детей среди пострадавших нет, пишет телеграм-канал Ural Mash.
Согласно предварительным данным, авария произошла из-за того, что несколько водителей не справились с управлением на скользкой дороге. По факту произошедшего прокуратура уральской столицы намерена провести проверку и дать оценку деятельности городской администрации и подведомственных ей организаций в части соблюдения требований ГОСТа по содержанию автомобильных дорог в зимний период, сообщили в пресс-службе ведомства.
По неподтвержденной информации, речь может идти о 12 пострадавших, из которых 9 увезли в больницы. Детей среди пострадавших нет, пишет телеграм-канал Ural Mash.
Согласно предварительным данным, авария произошла из-за того, что несколько водителей не справились с управлением на скользкой дороге. По факту произошедшего прокуратура уральской столицы намерена провести проверку и дать оценку деятельности городской администрации и подведомственных ей организаций в части соблюдения требований ГОСТа по содержанию автомобильных дорог в зимний период, сообщили в пресс-службе ведомства.
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