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В Сад Нурова наведались вандалы

18.51 Понедельник, 27 ноября 2023
Фото: ЧӦ уральская паблик-арт программа
В общественное пространство, созданное усилиями екатеринбуржцев, вторглись хулиганы. Неустановленные визитёры испортили арт-объект, выставленный здесь в рамках арт-фестиваля «ЧӦ».

Арт-объект «Надувательство» появился в Саду Нурова осенью этого года. Его автор, художница Ульяна Розина для создания своего шедевра использовала игрушки из ПВХ. «Надувательством» она хотела привлечь жителей Екатеринбурга к проблеме загрязнения рек и озёр. А привлекла вандалов, которые наведались в Сад Нурова (благо, для этого не нужно преодолевать хоть какие-то препятствия), сорвали информационную табличку об арт-объекта, а само произведение эко-искусства частично разрушили.

Ни художница, ни представители арт-фестиваля «ЧӦ», ни смотрители Сада Нурова из-за происшествия в депрессию не впадают. Ульяна Розина даже находит в себе силы шутить, говоря об исчезнувших фрагментах её работы: «Надеюсь, вандалам они были очень нужны, и теперь будут радовать их эстетический вкус вместе с экспликацией».

Остатки «Надувательства» решено было демонтировать и унести из Сада Нурова. Проведёт ли над ним художница обряд реставрации пока неизвестно.

Напомним, что совсем недавно активистам уже пришлось проводить восстановительные работы в Саду Нурова. В конце октября неизвестные подпортили там деревца и вырвали из земли столбика ограждения.

К слову, буквально на днях стало известно, что компанию Павла Дацюка оштрафовали за незаконные раскопки у Царского моста в Екатеринбурге. Активисты Сада Нурова были в числе тех, кто призывал власти города обратить внимание на нарушения, которые происходят по соседству с Садом, на берегу Исети.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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15:58 В Свердловской области за неделю выявили 35,6 тысячи случаев ОРВИ
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15:17 Екатеринбурженка получала социальные выплаты на несуществующего ребенка
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12:05 В бассейне Полевского захлебнулся 12-летний мальчик
11:35 Екатеринбургский «Гортрнас» договорился об отсрочке оплаты топлива
11:03 Три человека пострадали в ДТП на Серовском тракте
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10:35 В Екатеринбурге будут судить мужчину, зарезавшего медбрата из-за стука в дверь
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09:33 Четыре человека пострадали в ДТП на Сибирском тракте в Екатеринбурге
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