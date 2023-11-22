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В Сад Нурова наведались вандалы
Фото: ЧӦ уральская паблик-арт программа
В общественное пространство, созданное усилиями екатеринбуржцев, вторглись хулиганы. Неустановленные визитёры испортили арт-объект, выставленный здесь в рамках арт-фестиваля «ЧӦ».
Арт-объект «Надувательство» появился в Саду Нурова осенью этого года. Его автор, художница Ульяна Розина для создания своего шедевра использовала игрушки из ПВХ. «Надувательством» она хотела привлечь жителей Екатеринбурга к проблеме загрязнения рек и озёр. А привлекла вандалов, которые наведались в Сад Нурова (благо, для этого не нужно преодолевать хоть какие-то препятствия), сорвали информационную табличку об арт-объекта, а само произведение эко-искусства частично разрушили.
Ни художница, ни представители арт-фестиваля «ЧӦ», ни смотрители Сада Нурова из-за происшествия в депрессию не впадают. Ульяна Розина даже находит в себе силы шутить, говоря об исчезнувших фрагментах её работы: «Надеюсь, вандалам они были очень нужны, и теперь будут радовать их эстетический вкус вместе с экспликацией».
Остатки «Надувательства» решено было демонтировать и унести из Сада Нурова. Проведёт ли над ним художница обряд реставрации пока неизвестно.
Напомним, что совсем недавно активистам уже пришлось проводить восстановительные работы в Саду Нурова. В конце октября неизвестные подпортили там деревца и вырвали из земли столбика ограждения.
К слову, буквально на днях стало известно, что компанию Павла Дацюка оштрафовали за незаконные раскопки у Царского моста в Екатеринбурге. Активисты Сада Нурова были в числе тех, кто призывал власти города обратить внимание на нарушения, которые происходят по соседству с Садом, на берегу Исети.
Арт-объект «Надувательство» появился в Саду Нурова осенью этого года. Его автор, художница Ульяна Розина для создания своего шедевра использовала игрушки из ПВХ. «Надувательством» она хотела привлечь жителей Екатеринбурга к проблеме загрязнения рек и озёр. А привлекла вандалов, которые наведались в Сад Нурова (благо, для этого не нужно преодолевать хоть какие-то препятствия), сорвали информационную табличку об арт-объекта, а само произведение эко-искусства частично разрушили.
Ни художница, ни представители арт-фестиваля «ЧӦ», ни смотрители Сада Нурова из-за происшествия в депрессию не впадают. Ульяна Розина даже находит в себе силы шутить, говоря об исчезнувших фрагментах её работы: «Надеюсь, вандалам они были очень нужны, и теперь будут радовать их эстетический вкус вместе с экспликацией».
Остатки «Надувательства» решено было демонтировать и унести из Сада Нурова. Проведёт ли над ним художница обряд реставрации пока неизвестно.
Напомним, что совсем недавно активистам уже пришлось проводить восстановительные работы в Саду Нурова. В конце октября неизвестные подпортили там деревца и вырвали из земли столбика ограждения.
К слову, буквально на днях стало известно, что компанию Павла Дацюка оштрафовали за незаконные раскопки у Царского моста в Екатеринбурге. Активисты Сада Нурова были в числе тех, кто призывал власти города обратить внимание на нарушения, которые происходят по соседству с Садом, на берегу Исети.
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