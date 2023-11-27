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Три человека пострадали в ДТП на Серовском тракте
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Вчера, 26 ноября, вечером, около 19.20, в Кушвинском районе Свердловской области на 184-м километре трассы Екатеринбург – Серов столкнулись Honda Accord, Ford Focus и Volkswagen Polo. В результате аварии пострадали три человека.
По данным УГИБДД по Свердловской области, водитель Honda при совершении обгона не справился с управлением и столкнулся со встречным Ford, которого от удара вытолкнуло на встречного для него Volkswagen. В ДТП пострадали водитель Ford, а также водитель Volkswagen и его пассажир. Их с различными травмами доставили в больницу Кушвы.
По данным УГИБДД по Свердловской области, водитель Honda при совершении обгона не справился с управлением и столкнулся со встречным Ford, которого от удара вытолкнуло на встречного для него Volkswagen. В ДТП пострадали водитель Ford, а также водитель Volkswagen и его пассажир. Их с различными травмами доставили в больницу Кушвы.
«Автоинспекторы провели процедуру освидетельствования водителей на состояние опьянения, все трезвы. По факту происшествия органы внутренних дел проводят проверку»,
– заявили в ГИБДД.
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