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На месте сегодняшней гибели двух человек обнаружились недостатки ЕКАД
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области / t.me/gibdd_66
Сотрудники Госавтоинспекции выявили недостатки дорожных условий в том месте Екатеринбургской кольцевой дороги, где сегодня, 26 ноября, погибли два взрослых человека, а ребёнок получил травмы.
На месте смертельного ДТП, в котором отечественный «ВАЗ-2107» столкнулся с «Ниссаном», обнаружено занижение обочины относительно уровня проезжей части. Кроме того, здесь отсутствует горизонтальная дорожная разметка. Ещё не сделаны выводы, что именно эти недостатки привели к аварии, но уже понятно, что перед дорожниками, отвечающими за данный участок ЕКАД, замаячили неприятности. Им как минимум придётся устранять недостатки и в кратчайшие сроки. Так, согласно правилам, разработанным Министерством транспорта Российской Федерации, на ликвидацию возвышения или занижения обочин даётся не более 7 суток.
Стали известны некоторые подробности о погибших в ДТП на ЕКАД людях. Водителю «ВАЗа» было 38 лет. Погибший вместе с ним пассажир оказался женщиной, чья личность пока не установлена. Что касается мальчика из второй машины, ГИБДД сообщает, что он в столкновении получил травму головы и рассечение брови.
На месте смертельного ДТП, в котором отечественный «ВАЗ-2107» столкнулся с «Ниссаном», обнаружено занижение обочины относительно уровня проезжей части. Кроме того, здесь отсутствует горизонтальная дорожная разметка. Ещё не сделаны выводы, что именно эти недостатки привели к аварии, но уже понятно, что перед дорожниками, отвечающими за данный участок ЕКАД, замаячили неприятности. Им как минимум придётся устранять недостатки и в кратчайшие сроки. Так, согласно правилам, разработанным Министерством транспорта Российской Федерации, на ликвидацию возвышения или занижения обочин даётся не более 7 суток.
Стали известны некоторые подробности о погибших в ДТП на ЕКАД людях. Водителю «ВАЗа» было 38 лет. Погибший вместе с ним пассажир оказался женщиной, чья личность пока не установлена. Что касается мальчика из второй машины, ГИБДД сообщает, что он в столкновении получил травму головы и рассечение брови.
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