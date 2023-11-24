Возрастное ограничение 18+

На месте сегодняшней гибели двух человек обнаружились недостатки ЕКАД

19.44 Воскресенье, 26 ноября 2023
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области / t.me/gibdd_66
Сотрудники Госавтоинспекции выявили недостатки дорожных условий в том месте Екатеринбургской кольцевой дороги, где сегодня, 26 ноября, погибли два взрослых человека, а ребёнок получил травмы.

На месте смертельного ДТП, в котором отечественный «ВАЗ-2107» столкнулся с «Ниссаном», обнаружено занижение обочины относительно уровня проезжей части. Кроме того, здесь отсутствует горизонтальная дорожная разметка. Ещё не сделаны выводы, что именно эти недостатки привели к аварии, но уже понятно, что перед дорожниками, отвечающими за данный участок ЕКАД, замаячили неприятности. Им как минимум придётся устранять недостатки и в кратчайшие сроки. Так, согласно правилам, разработанным Министерством транспорта Российской Федерации, на ликвидацию возвышения или занижения обочин даётся не более 7 суток.

Стали известны некоторые подробности о погибших в ДТП на ЕКАД людях. Водителю «ВАЗа» было 38 лет. Погибший вместе с ним пассажир оказался женщиной, чья личность пока не установлена. Что касается мальчика из второй машины, ГИБДД сообщает, что он в столкновении получил травму головы и рассечение брови.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости


Похожие материалы
На ЕКАД в лобовом столкновении с грузовиком погибла водительница Volkswagen
24 ноября 2023
Два человека погибли на ЕКАД и пострадал несовершеннолетний ребёнок
26 ноября 2023
Между Екатеринбургом и Тюменью произошла авария со смертельным исходом
23 ноября 2023
Один человек погиб в аварии на Режевском тракте
23 ноября 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Областной суд отменил приговор по делу Мамедова, которого оправдали присяжные

Новый поворот в громком уголовном деле о заказном убийстве 23-летней давности
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
21:24 Начало недели в Свердловской области будет тёплым
20:37 В торговом центре Екатеринбурга произошла перестрелка
19:44 На месте сегодняшней гибели двух человек обнаружились недостатки ЕКАД
19:12 Резинка на шее едва не погубила екатеринбургскую дворняжку
17:24 Два человека погибли на ЕКАД и пострадал несовершеннолетний ребёнок
16:28 Тюменца осудили за покушение на распространение наркоты в Тавде
13:48 День матери Екатеринбургский зоопарк отметит экскурсией по семьям своих питомцев
13:04 Столкновение иномарок под Каменском-Уральским отправило двух человек в больницу
12:18 В Верхней Пышме прошёл международный кинофестиваль «Медный цветок»
10:26 Екатеринбургские полицейские поймали похитителя ноутбука
09:44 На ВДНХ в Москве появилась ёлочка от Свердловской области
21:14 «Автомобилист» выиграл в овертайме «Ладу» в Екатеринбурге
20:39 Неизвестные подожгли фаер в Екатеринбурге и обвинили Ельцин-центр в подготовке иноагентов
17:30 Губернатор Куйвашев показал москвичам, как можно сгореть в доменной печи
15:57 «Автомобилист» сыграет на домашней арене с тольяттинской «Ладой» при полных трибунах
14:43 Екатеринбуржцы стали чаще заказывать одежду у портных
14:19 В Екатеринбурге открылись бесплатные пункты приема старых шин
13:40 В Екатеринбург прибыл поезд Деда Мороза
11:09 Цены на свет в Свердловской области могут остаться без изменений в 2024 году
21:03 Похвастать своими домашними животными предлагает екатеринбуржцам зоопарк
20:30 Следственный комитет проверит карьер на уничтожение уральской природы
19:45 Двух молодых «лбов» из Екатеринбурга будут судить за избиение незнакомца
19:04 «Сезон коньков» открылся сегодня в Екатеринбурге
18:31 «Солнечные часы» Калиновского лесопарка подготовят к зиме
17:25 В Екатеринбурге в трамвае беременную девушку ударили в живот
16:58 В выходные в Свердловской области ожидаются сильные перепады температуры
Все новости Свердловской области
19:06 В Пермском крае обнаружили фламинго
16:30 В России в прошлом году 80 детей были убиты родителями
15:15 Глава Кисловодска пристыдил жителей, чьи коровы пасутся на городских газонах
14:27 Лишенного полномочий красноярского депутата от «ЕР» объявили в розыск
13:37 В Псковской области мать заподозрили в убийстве троих детей, женщина задержана
13:03 В Подмосковье полиция задержала 16 иностранных граждан
12:08 В Перми за попытку поджечь военкомат задержали 82-летнего худрука ансамбля, пишут СМИ
11:26 Росстат: апельсины подорожали на 80%, бананы — почти на 50%
10:50 В Дублине 400 полицейских продолжают патрулировать город после массовых беспорядков
17:59 Жители Чувашии пожаловались, что вынуждены делать флюорографию в автобусе у всех на виду
17:07 В Дагестане задержан директор кадетского корпуса, генерал-майор подозревается в хищении
16:21 В Орле полицейские, избившие задержанного, получили по три года колонии
15:24 ВЦИОМ: в топ музыкантов, которыми гордятся россияне, попали Шаман, Газманов и Шевчук
14:22 В «Руспродсоюзе» объяснили, почему в России подорожал хлеб
13:33 На Кубани из-за сильного ливня подтопило более 90 дворов
13:11 В Мурманской области ввели режим повышенной готовности из-за ситуации на границе с Финляндией
12:10 В ФБР заявили, что взрыв на границе США и Канады не был терактом
11:20 Третий регион в РФ ввел штрафы за «склонение к аборту»
10:58 В Ленобласти подростка осудили на шесть лет по делу о попытке поджога военкомата
19:10 В США профсоюз бортпроводников намерен объявить забастовку
18:18 В Ульяновской области столкнулись два поезда
17:25 Пользователи жалуются на сбой в работе ВК
16:39 Еще в двух регионах РФ иностранцам запретили работать в общественном транспорте и такси
15:27 Депутат ГД раскритиковал заявление коллеги о том, что ребенок — это «билет в бедность»
13:40 Глава СКР заявил, что в Конституции нужно прописать «государственную идеологию»
12:48 Депутат ГД заявил, что для россиян рождение ребёнка — это «билет в бедность»
Все новости России и мира
21:24 Начало недели в Свердловской области будет тёплым
20:37 В торговом центре Екатеринбурга произошла перестрелка
19:44 На месте сегодняшней гибели двух человек обнаружились недостатки ЕКАД
19:12 Резинка на шее едва не погубила екатеринбургскую дворняжку
17:24 Два человека погибли на ЕКАД и пострадал несовершеннолетний ребёнок
16:28 Тюменца осудили за покушение на распространение наркоты в Тавде
13:48 День матери Екатеринбургский зоопарк отметит экскурсией по семьям своих питомцев
13:04 Столкновение иномарок под Каменском-Уральским отправило двух человек в больницу
12:18 В Верхней Пышме прошёл международный кинофестиваль «Медный цветок»
10:26 Екатеринбургские полицейские поймали похитителя ноутбука
09:44 На ВДНХ в Москве появилась ёлочка от Свердловской области
21:14 «Автомобилист» выиграл в овертайме «Ладу» в Екатеринбурге
20:39 Неизвестные подожгли фаер в Екатеринбурге и обвинили Ельцин-центр в подготовке иноагентов
17:30 Губернатор Куйвашев показал москвичам, как можно сгореть в доменной печи
15:57 «Автомобилист» сыграет на домашней арене с тольяттинской «Ладой» при полных трибунах
14:43 Екатеринбуржцы стали чаще заказывать одежду у портных
14:19 В Екатеринбурге открылись бесплатные пункты приема старых шин
13:40 В Екатеринбург прибыл поезд Деда Мороза
11:09 Цены на свет в Свердловской области могут остаться без изменений в 2024 году
21:03 Похвастать своими домашними животными предлагает екатеринбуржцам зоопарк
20:30 Следственный комитет проверит карьер на уничтожение уральской природы
19:45 Двух молодых «лбов» из Екатеринбурга будут судить за избиение незнакомца
19:04 «Сезон коньков» открылся сегодня в Екатеринбурге
18:31 «Солнечные часы» Калиновского лесопарка подготовят к зиме
17:25 В Екатеринбурге в трамвае беременную девушку ударили в живот
16:58 В выходные в Свердловской области ожидаются сильные перепады температуры
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK