Два человека погибли на ЕКАД и пострадал несовершеннолетний ребёнок

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Это воскресенье стало последним для двух человек, ехавших в автомобиле «ВАЗ» по Екатеринбургской кольцевой автодороге. Оба погибли при столкновении с иномаркой.Двойная трагедия произошла сегодня, 26 ноября, на 28 километре ЕКАД. «ВАЗ» столкнулся с импортным автомобилем марки «Ниссан». Погибшие — водитель и пассажир машины отечественного автопрома. Пока более подробная информация о них не разглашается.Иномарку при столкновении выкинуло с проезжей части. В ней, к счастью, остались все целы, но пострадал 10-летний мальчик на пассажирском сидении. Для него к месту происшествия была вызвана карета «Скорой помощи».Из-за ДТП движение транспорта на данном участке ЕКАД затруднено. Сотрудники Госавтоинспекции, собирая данные о случившемся, одновременно регулировали трафик, пытаясь не допустить образования пробки.