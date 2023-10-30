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Вылетевший из Кольцово самолет из-за неисправности вернулся обратно
Фото: Вечерние ведомости
Минувшей ночью, 31 октября, самолет «Уральских авиалиний», вылетевший из Екатеринбурга в Благовещенск, неожиданно вернулся обратно – в аэропорт уральской столицы.
Как сообщает портал «Е1» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании, борт был вынужден вернуться из-за того, что сработал датчик неисправности одной из систем. В целях безопасности командир воздушного судна принял решение вернуться в Кольцово.
Самолет благополучно приземлился и позже, после проверки, вновь вылетел по маршруту.
Как сообщает портал «Е1» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании, борт был вынужден вернуться из-за того, что сработал датчик неисправности одной из систем. В целях безопасности командир воздушного судна принял решение вернуться в Кольцово.
Самолет благополучно приземлился и позже, после проверки, вновь вылетел по маршруту.
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