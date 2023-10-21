Грузовик и легковушка столкнулись между Пермью и Екатеринбургом

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Столкновение двух транспортных средств произошло на 349 км автодороги «Пермь —Екатеринбург», — сообщает Госавтоинспекция Свердловской области. Из-за ДТП на выезде из Екатеринбурга затруднено движение.На указанной трассе проходят дорожные работы, и один из участников аварии — грузовой автомобиль КАМАаз» — как раз задействован в них. Точнее, был задействован, пока сегодня днём не столкнулся с легковой машиной марки «Рено Сандеро». Причины аварии пока неустановленные, над этим работают сотрудники ГИБДД, осматривающие место происшествия. Но можно предположить, что к ДТП привели тяжёлые погодные условия, о которых предупреждали свердловских автомобилистов.В аварии на автодороге «Пермь —Екатеринбург» пострадал водитель иномарки. Насколько тяжёлые травмы он получил пока неизвестно, но была вызвана машина «Скорой помощи» и медики оказывают пострадавшему помощь.