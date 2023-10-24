В Кировграде готовится суд по делу о мошенническом хищении крупной суммы

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Кировградский городской суд из местной прокуратуры поступили материалы уголовного дела по факту мошеннического хищения почти полутора миллионов рублей. Ответчиком на будущем процессе будет молодой пермяк, а потерпевшие — пять пожилых свердловчан.Преступление 21-летний житель Пермского края совершил в июне текущего года в составе организованной группы. Его неустановленные подельники обманом вынуждали передавать наивных стариков крупные суммы, работая по известной схеме «ваш родственник попал в беду». Пермяк же выступал курьером, навещая обманутых жителей Кировграда, чтобы забрать у них деньги, якобы на решение вымышленных проблем. Общая сумма «экспроприированных» таким образом сбережений пятерых потерпевших составила 1 миллион 400 тысяч рублей.Судить молодого «курьера» будут по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса — «мошенничество, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой, с причинением значительного ущерба, в особо крупном размере». Дата начала процесса пока не назначена.