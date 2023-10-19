В Нижнем Тагиле накануне погиб водитель

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Конец рабочей недели обернулся трагедией в Нижнем Тагиле. В пятницу, 27 октября здесь произошла дорожная авария с одним погибшим и одним травмированным.Дорожно-транспортное происшествие случилось днём, на Северном шоссе. Автомобиль «Тойота Королла» внезапно изменил курс движения и выехал на полосу встречного движения. Здесь он столкнулся с другой иномаркой — «Рено Логан» — которую от удара отбросило на «Хонду Фит».После осмотра места происшествия и опроса участников ДТП сотрудники ГИБДД предварительно предположили, что авария произошла из-за потери сознания водителем «Тойоты». Точнее установить это будет сложно, ведь 53-летний мужчина в итоге погиб. Сообщается, что пострадал 21-летний пассажир «Рено». Его госпитализировали в Нижнетагильскую городскую больницу.