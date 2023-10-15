На стройке УГМК-арены в Екатеринбурге загорелся утеплитель





– заявили в МЧС. «К месту вызова прибыли 35 человек и 13 единиц техники. Обнаружено, что горит утеплительный материал. Огнеборцы прилагают все усилия для скорейшей локализации пожара»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня днем в Екатеринбурге на стройке УГМК-арены вспыхнул крупный пожар. По данным пресс-службы регионального МЧС, загорелся утеплитель.Информация о происшествии на улице Степана Разина поступила на пульт пожарного диспетчера в 12.28.Как сообщает портал «Е1» со ссылкой на очевидцев, площадь возгорания может достигать 500 квадратных метров. Также есть угроза распространения огня на купол.