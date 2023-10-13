В Сысертском районе 26-летняя водительница насмерть сбила пенсионерку

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера, 17 октября, в поселке Двуреченск Сысертского района Свердловской области 26-летняя водительница Ford Focus насмерть сбила 70-летнюю пенсионерку.По предварительным данным, пожилая женщина переходила через дорогу на перекрестке, когда молодая водительница стала поворачивать налево. В результате ДТП пенсионерка скончалась на месте происшествия до прибытия медиков.Установлено, что владелица Ford имеет один год стажа вождения. За это время она привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД один раз.В УГИБДД по области сообщили, что в отношении девушки составили протоколы за затемненные стекла (ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ), нечитаемые номера автомобиля (ч. 1 ст.12.1 КоАП РФ) и отсутствие ОСАГО (ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ). По факту происшествия продолжается проверка.