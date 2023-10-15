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Крыша трубного завода загорелась в Каменске-Уральском
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Каменске-Уральском сегодня утром загорелась крыша Синарского трубного завода. По данным МЧС, площадь пожара составила 60 квадратных метров.
На место происшествия прибыли 23 пожарных. Открытое горение ликвидировали в 10.46. Информации о пострадавших не поступало.
Отметим, что в прошлом году на Синарском трубном заводе тоже горела крыша, но тогда площадь пожара составила 600 квадратных метров.
СинТЗ является одним из крупнейших предприятий Каменска-Уральского, входит в холдинг ТМК.
На место происшествия прибыли 23 пожарных. Открытое горение ликвидировали в 10.46. Информации о пострадавших не поступало.
Отметим, что в прошлом году на Синарском трубном заводе тоже горела крыша, но тогда площадь пожара составила 600 квадратных метров.
СинТЗ является одним из крупнейших предприятий Каменска-Уральского, входит в холдинг ТМК.
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