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В Каменске-Уральском пропала 12-летняя девочка
Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»
В Каменске-Уральском пропала 12-летняя Софья Герасимова. Она вышла из дома 15 октября и до сих пор не вернулась.
Приметы пропавшей: рост 170 см, нормальное телосложение, голубые глаза, темно-русые волосы.
На момент пропажи девочка была одета в черную жилетку с капюшоном, синие джинсы, черные кроссовки и черную кепку.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Софьи, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
Приметы пропавшей: рост 170 см, нормальное телосложение, голубые глаза, темно-русые волосы.
На момент пропажи девочка была одета в черную жилетку с капюшоном, синие джинсы, черные кроссовки и черную кепку.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Софьи, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
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