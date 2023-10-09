Девятилетняя школьница попала под машину на улице Комсомольской в Екатеринбурге

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на улице Комсомольской девятилетняя девочка, переходившая через дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, угодила под колеса Kia Sportage и попала в больницу с травмой головы.Авария произошла вчера, 12 октября, в 14.45. Как сообщили «Вечерним ведомостям» в ГИБДД Екатеринбурга, 38-летняя водительница Kia, личность которой смогли установить позже, сбив ребенка, покинула место аварии. Школьнице же помог очевидец, который позвонил матери девочки и рассказал о том, что произошло. Известно, что девочка в этот день шла на занятия по хореографии.Водительницу, после установления ее личности, пригласили в Госавтоинспекцию, где она объяснила, что покинула место аварии, так как растерялась. По ее словам, после того как она сбила девочку, школьница самостоятельно встала на ноги и ушла с дороги. Кроме этого, оставаться посреди проезжей части ей было неловко из-за того, что она создавала помехи для других водителей, поэтому она решила уехать.Установлено, что за 17 лет стажа вождения женщина пять раз привлекалась к ответственности за нарушение ПДД. Теперь к этому добавится ответственность за «непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения» (ст. 12.18 КоАП РФ) в виде штрафа в размере 1500 рублей.Помимо этого, будет решаться вопрос о привлечении дамы к ответственности за «невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием» (ст. 12.27 КоАП РФ), за что ей грозит штраф в размере 1000 рублей либо лишение прав на срок от одного года до полутора лет.