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Жители многоэтажки в Екатеринбурге остались без воды
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Жители многоквартирного дома №5 на Тбилисском бульваре с 8 октября остались без воды. Выключены и горячая, и холодная вода.
Читатель «Вечерних ведомостей» сообщает, что одну из квартир многоэтажки затапливает, поэтому решено было отключить стояк. Но проблема в том, что в данной квартире никого нет, собственников найти не получается.
При этом даже не организован подвоз воды. К слову, около дома сломаны и водоматы. Когда аварию удастся устранить, а жителям вернуть воду, неизвестно.
Читатель «Вечерних ведомостей» сообщает, что одну из квартир многоэтажки затапливает, поэтому решено было отключить стояк. Но проблема в том, что в данной квартире никого нет, собственников найти не получается.
«Найти собственников не могут. Вскрывать квартиру никто не будет, пока собственник не объявится. И непонятно сколько сидеть без воды... Больше 2 суток воды просто нет»,
– передает очевидец.
При этом даже не организован подвоз воды. К слову, около дома сломаны и водоматы. Когда аварию удастся устранить, а жителям вернуть воду, неизвестно.
«Произошла авария в квартире. Попасть в эту квартиру не можем. Нет никаких контактов собственника. Участковый и прочие товарищи никак не могут повлиять. Не знаем, что делать. Мы не можем найти хозяина»,
– сообщил «Вечерним ведомостям» главный инженер.
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