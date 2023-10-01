Жители многоэтажки в Екатеринбурге остались без воды





– передает очевидец. «Найти собственников не могут. Вскрывать квартиру никто не будет, пока собственник не объявится. И непонятно сколько сидеть без воды... Больше 2 суток воды просто нет»,





– сообщил «Вечерним ведомостям» главный инженер. «Произошла авария в квартире. Попасть в эту квартиру не можем. Нет никаких контактов собственника. Участковый и прочие товарищи никак не могут повлиять. Не знаем, что делать. Мы не можем найти хозяина»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Жители многоквартирного дома №5 на Тбилисском бульваре с 8 октября остались без воды. Выключены и горячая, и холодная вода.Читатель «Вечерних ведомостей» сообщает, что одну из квартир многоэтажки затапливает, поэтому решено было отключить стояк. Но проблема в том, что в данной квартире никого нет, собственников найти не получается.При этом даже не организован подвоз воды. К слову, около дома сломаны и водоматы. Когда аварию удастся устранить, а жителям вернуть воду, неизвестно.