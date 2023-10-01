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Жители многоэтажки в Екатеринбурге остались без воды

14.02 Вторник, 10 октября 2023
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Жители многоквартирного дома №5 на Тбилисском бульваре с 8 октября остались без воды. Выключены и горячая, и холодная вода.

Читатель «Вечерних ведомостей» сообщает, что одну из квартир многоэтажки затапливает, поэтому решено было отключить стояк. Но проблема в том, что в данной квартире никого нет, собственников найти не получается.

«Найти собственников не могут. Вскрывать квартиру никто не будет, пока собственник не объявится. И непонятно сколько сидеть без воды... Больше 2 суток воды просто нет»,

– передает очевидец.


При этом даже не организован подвоз воды. К слову, около дома сломаны и водоматы. Когда аварию удастся устранить, а жителям вернуть воду, неизвестно.

«Произошла авария в квартире. Попасть в эту квартиру не можем. Нет никаких контактов собственника. Участковый и прочие товарищи никак не могут повлиять. Не знаем, что делать. Мы не можем найти хозяина»,

– сообщил «Вечерним ведомостям» главный инженер.


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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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