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Беременная жительница Нижнего Тагила умерла возле подъезда своего дома
Фото: Вечерние ведомости
Беременная жительница Нижнего Тагила умерла возле подъезда своего дома за две недели до родов. По предварительным данным, у женщины оторвался тромб.
Как сообщает Tagilcity, 28 сентября, в день, когда произошла трагедия, тагильчанка должна была лечь на сохранение в роддом. В пресс-службе регионального СК факт смерти женщины подтвердили.
Известно, что у погибшей осталась несовершеннолетняя дочь.
Напомним, что 18 сентября в Екатеринбурге на станции метро «Проспект Космонавтов» под поезд упала беременная женщина. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии и провели две операции. Спустя полторы недели состояние екатеринбурженки улучшилось и ее перевели в общую палату.
Как сообщает Tagilcity, 28 сентября, в день, когда произошла трагедия, тагильчанка должна была лечь на сохранение в роддом. В пресс-службе регионального СК факт смерти женщины подтвердили.
Известно, что у погибшей осталась несовершеннолетняя дочь.
Напомним, что 18 сентября в Екатеринбурге на станции метро «Проспект Космонавтов» под поезд упала беременная женщина. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии и провели две операции. Спустя полторы недели состояние екатеринбурженки улучшилось и ее перевели в общую палату.
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Екатеринбурженку, упавшую под поезд в метро, перевели в общую палату
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