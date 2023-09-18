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Упавшую на рельсы метро екатеринбурженку прооперировали
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге прооперировали женщину, упавшую под поезд в метро. Об этом сообщили в пресс-службе свердловского Минздрава.
Напомним, что утром 18 сентября на станции метро «Проспект Космонавтов» под поезд упала беременная женщина. Вагон задел ей ногу и руку. Пострадавшую доставили в горбольницу №36.
В Минздраве рассказали, что пациентку прооперировали. Сейчас она находится в реанимации. Состояние тяжелое.
Напомним, что утром 18 сентября на станции метро «Проспект Космонавтов» под поезд упала беременная женщина. Вагон задел ей ногу и руку. Пострадавшую доставили в горбольницу №36.
В Минздраве рассказали, что пациентку прооперировали. Сейчас она находится в реанимации. Состояние тяжелое.
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