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Екатеринбурженку, упавшую под поезд в метро, перевели в общую палату
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Беременную екатеринбурженку, упавшую под поезд в метро, перевели в общую палату. Об этом сообщает свердловский Минздрав.
Напомним, что утром 18 сентября на станции метро «Проспект Космонавтов» под поезд упала беременная женщина. Вагон задел ей ногу и руку. Женщину увезли в больницу и провели две операции.
Сейчас, по данным Минздрава, состояние пациентки оценивается как средней тяжести.
Напомним, что утром 18 сентября на станции метро «Проспект Космонавтов» под поезд упала беременная женщина. Вагон задел ей ногу и руку. Женщину увезли в больницу и провели две операции.
Сейчас, по данным Минздрава, состояние пациентки оценивается как средней тяжести.
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