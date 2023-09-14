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В Екатеринбурге закрыли метро из-за пассажирки, упавшей под поезд
Фото: Вечерние ведомости
Сегодня утром в Екатеринбурге закрыли несколько станций метро из-за пассажирки, упавшей под поезд.
Инцидент произошел на станции «Проспект Космонавтов». В Екатеринбургском метрополитене сообщили, что женщину извлекли из-под состава и доставили в машину реанимации. Известно, что вагон задел ей ногу и руку. Состояние пострадавшей пока неизвестно.
Движение поездов в метро на участке «Проспект Космонавтов» – «Площадь 1905 года» закрыто. Вагоны ездят от станции «Ботаническая» до «Площади 1905 года» и обратно.
Инцидент произошел на станции «Проспект Космонавтов». В Екатеринбургском метрополитене сообщили, что женщину извлекли из-под состава и доставили в машину реанимации. Известно, что вагон задел ей ногу и руку. Состояние пострадавшей пока неизвестно.
Движение поездов в метро на участке «Проспект Космонавтов» – «Площадь 1905 года» закрыто. Вагоны ездят от станции «Ботаническая» до «Площади 1905 года» и обратно.
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