В Екатеринбурге закрыли метро из-за пассажирки, упавшей под поезд

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня утром в Екатеринбурге закрыли несколько станций метро из-за пассажирки, упавшей под поезд.Инцидент произошел на станции «Проспект Космонавтов». В Екатеринбургском метрополитене сообщили, что женщину извлекли из-под состава и доставили в машину реанимации. Известно, что вагон задел ей ногу и руку. Состояние пострадавшей пока неизвестно.Движение поездов в метро на участке «Проспект Космонавтов» – «Площадь 1905 года» закрыто. Вагоны ездят от станции «Ботаническая» до «Площади 1905 года» и обратно.