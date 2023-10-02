Масляная ванна надымила в Нижнем Тагиле

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Изрядно надымило сегодня днём в Нижнем Тагиле. Казалось, что горит крупное строение. И на такой «дымок» были брошены большие силы. Оказалось, однако, что ничего особо страшного не произошло — горела масляная ванна в промзоне.Пожар в промышленной зоне Нижнего Тагила произошёл на Восточном шоссе во второй половине дня. Масляная ванна, находившаяся под открытым небом, загорелась по неизвестной пока причине. Тушить её отправили 56 человек из личного состава пожарной части и 12 единиц спецтехники. Такая армия огнеборцев справилась с огнём за считанные минуты. Минут за 15, если быть точнее. Площадь пожара составили около 100 квадратных метров.При всей кажущейся простоте такого пожара и «излишне» большого внимания к нему со стороны пожарных, любые возгорания на промышленных площадках представляют особую опасность. Вот и в данном случае огонь мог в любую минуту перекинуться на соседние строения.