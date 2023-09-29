В Екатеринбурге задержали 21-летнего студента, пристававшего к школьнице

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге задержали 21-летнего студента, пристававшего к 17-летней девушке на улице. Полиция устанавливает других пострадавших от действий задержанного, а Следственный комитет проводит процессуальную проверку.Молодой человек подходил на улице к неизвестным девушкам и трогал их за интимные места. В СУ СКР по Свердловской области рассказали, что 25 сентября на улице Вилонова он домогался до 17-летней девушки, когда та шла в школу.В городском УМВД заявили, что 21-летнего молодого человека, обучающегося в одном из екатеринбургских вузов, уже задержали. Он признал свою причастность к эпизоду со школьницей. Теперь проверяется его причастность к другим подобным фактам.Всех пострадавших от действий студента просят сообщить информацию по телефону +7 (965) 513-42-49 (Уголовный розыск) и 102 (02) или обратиться в ближайший территориальный ОВД.Следственный отдел по Кировскому району Екатеринбурга организовал проведение процессуальной проверки. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.