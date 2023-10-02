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На трассе Екатеринбург – Тюмень легковушка столкнулась с грузовиком
Фото: УГИБДД по Свердловской области
На 13-м километре трассы Екатеринбург – Тюмень столкнулись легковушка и грузовик. От удара легковушка перевернулась.
В УГИБДД по Свердловской области сообщили, что автоинспекторы устанавливают все обстоятельства ДТП. Медики осматривают на месте аварии одного из водителей и оказывают ему необходимую помощь.
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Движение транспорта на участке организовано в одну полосу, автоинспекторы регулируют поток.
В УГИБДД по Свердловской области сообщили, что автоинспекторы устанавливают все обстоятельства ДТП. Медики осматривают на месте аварии одного из водителей и оказывают ему необходимую помощь.
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Движение транспорта на участке организовано в одну полосу, автоинспекторы регулируют поток.
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