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На трассе Екатеринбург – Тюмень легковушка столкнулась с грузовиком

15.51 Вторник, 3 октября 2023
Фото: УГИБДД по Свердловской области
На 13-м километре трассы Екатеринбург – Тюмень столкнулись легковушка и грузовик. От удара легковушка перевернулась.

В УГИБДД по Свердловской области сообщили, что автоинспекторы устанавливают все обстоятельства ДТП. Медики осматривают на месте аварии одного из водителей и оказывают ему необходимую помощь.

На трассе Екатеринбург – Тюмень легковушка столкнулась с грузовиком
Фото: УГИБДД по Свердловской области


Движение транспорта на участке организовано в одну полосу, автоинспекторы регулируют поток.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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16:25 Пропавшего в Екатеринбурге школьника нашли
15:51 На трассе Екатеринбург – Тюмень легковушка столкнулась с грузовиком
15:20 Девять человек пострадали из-за распыления газа из баллончика в школе в Верхней Салде
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12:55 На Вторчермете иномарка влетела в ограждение автобусной остановки
12:26 Поликлинику в Буланаше планируют отремонтировать
11:49 В Свердловской области нашли свинину в халяльной колбасе
11:17 Площадь лесных пожаров в Свердловской области сократилась в четыре раза
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