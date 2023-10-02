На трассе Екатеринбург – Тюмень легковушка столкнулась с грузовиком



Фото: УГИБДД по Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На 13-м километре трассы Екатеринбург – Тюмень столкнулись легковушка и грузовик. От удара легковушка перевернулась.В УГИБДД по Свердловской области сообщили, что автоинспекторы устанавливают все обстоятельства ДТП. Медики осматривают на месте аварии одного из водителей и оказывают ему необходимую помощь.Движение транспорта на участке организовано в одну полосу, автоинспекторы регулируют поток.