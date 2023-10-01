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В Красноуфимском округе под колесами Suzuki погиб велосипедист
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Вчера, 30 сентября, в Свердловской области на 28-м километре трассы Ачит – Месягутово водитель Suzuki Grand Vitara насмерть сбил велосипедиста, ехавшего в попутном направлении.
По предварительным данным, велосипедист ехал посреди дороги без световозвращающих элементов на одежде. Специальная экипировка у него тоже отсутствовала.
Напомним, минувшей ночью на трассе Первоуральск – Шаля водитель водитель Toyota Avensis насмерть сбил пешехода, который также двигался по проезжей части без световозвращающих элементов.
Госавтоинспектора призывают граждан в условиях недостаточной видимости использовать вещи, которые помогут водителям увидеть их в темноте.
«Велосипедист от несовместимых с жизнью травм скончался на месте происшествия до приезда медиков»,
– сообщили «Вечерним ведомостям» в УГИБДД по региону.
По предварительным данным, велосипедист ехал посреди дороги без световозвращающих элементов на одежде. Специальная экипировка у него тоже отсутствовала.
Напомним, минувшей ночью на трассе Первоуральск – Шаля водитель водитель Toyota Avensis насмерть сбил пешехода, который также двигался по проезжей части без световозвращающих элементов.
Госавтоинспектора призывают граждан в условиях недостаточной видимости использовать вещи, которые помогут водителям увидеть их в темноте.
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