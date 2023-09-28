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Минувшей ночью на свердловской трассе насмерть водитель Toyota насмерть сбил пешехода
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Минувшей ночью, примерно в 04.23, в Свердловской области на 114-м километре трассы Первоуральск – Шаля водитель Toyota Avensis насмерть сбил пешехода, который шел по проезжей части в попутном направлении.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в УГИБДД по области, водителем Toyota является 34-летний житель села Платоново. За 15 лет вождения он привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения только один раз.
Погибшем оказался 57-летний житель села Чусовое. По дороге он шел один. Световозвращающие элементы на его одежде отсутствовали.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в УГИБДД по области, водителем Toyota является 34-летний житель села Платоново. За 15 лет вождения он привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения только один раз.
Погибшем оказался 57-летний житель села Чусовое. По дороге он шел один. Световозвращающие элементы на его одежде отсутствовали.
«По факту ДТП органы внутренних дел проводят расследование, в ходе которого будут проведены различные экспертизы и установлено, в каком состоянии находился пешеход на проезжей части»,
– сообщили в ГИБДД.
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