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В Свердловской области нашли водителя, покинувшего место смертельного ДТП
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Свердловской области нашли водителя, который мог сбить велосипедиста на улице Ленина рабочего поселка Пышма. В результате пострадавший мужчина скончался в больнице, не приходя в сознание.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в областном УГИБДД, авария произошла 27 сентября около 19.40. Известно, что в тот день покинувший место аварии водитель ехал по улице Ленина в сторону Некрасова, где он мог сбить 55-летнего мужчину на велосипеде, который ехал по правому краю проезжей части в попутном направлении.
Изучив видео с уличных камер и опросив очевидцев, сотрудники полиции разыскали 32-летнего водителя, который в беседе с правоохранителями рассказал, что велосипедист якобы уже лежал на проезжей части, когда он проезжал в том месте. Он заявил, что пытался объехать мужчину, но зацепил его креплением газобаллонного оборудования, чего испугался и, решив не останавливаться, уехал.
Теперь в отношении водителя решается вопрос о возбуждении уголовного дела за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в областном УГИБДД, авария произошла 27 сентября около 19.40. Известно, что в тот день покинувший место аварии водитель ехал по улице Ленина в сторону Некрасова, где он мог сбить 55-летнего мужчину на велосипеде, который ехал по правому краю проезжей части в попутном направлении.
Изучив видео с уличных камер и опросив очевидцев, сотрудники полиции разыскали 32-летнего водителя, который в беседе с правоохранителями рассказал, что велосипедист якобы уже лежал на проезжей части, когда он проезжал в том месте. Он заявил, что пытался объехать мужчину, но зацепил его креплением газобаллонного оборудования, чего испугался и, решив не останавливаться, уехал.
Теперь в отношении водителя решается вопрос о возбуждении уголовного дела за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.
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Свердловское УГБИДД ищет очевидцев ночной аварии
23 сентября 2023
23 сентября 2023