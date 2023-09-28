В Свердловской области нашли водителя, покинувшего место смертельного ДТП

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области нашли водителя, который мог сбить велосипедиста на улице Ленина рабочего поселка Пышма. В результате пострадавший мужчина скончался в больнице, не приходя в сознание.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в областном УГИБДД, авария произошла 27 сентября около 19.40. Известно, что в тот день покинувший место аварии водитель ехал по улице Ленина в сторону Некрасова, где он мог сбить 55-летнего мужчину на велосипеде, который ехал по правому краю проезжей части в попутном направлении.Изучив видео с уличных камер и опросив очевидцев, сотрудники полиции разыскали 32-летнего водителя, который в беседе с правоохранителями рассказал, что велосипедист якобы уже лежал на проезжей части, когда он проезжал в том месте. Он заявил, что пытался объехать мужчину, но зацепил его креплением газобаллонного оборудования, чего испугался и, решив не останавливаться, уехал.Теперь в отношении водителя решается вопрос о возбуждении уголовного дела за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.