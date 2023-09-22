На заводе в Краснотурьинске травмировался монтажник





– сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры. «В ходе надзорных мероприятий прокуратурой будет дана правовая оценка соблюдению требований законодательства об охране труда и промышленной безопасности при выполнении работ по демонтажу указанных объектов»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Краснотурьинске в Богословском алюминиевом заводе монтажник упал с высоты и получил травму. Прокуратура проводит проверку.Несчастный случай произошел вчера около 14.10 в цехе выщелачивания и выпарки глиноземного производства Богословского алюминиевого завода филиала АО «РУСАЛ Урал».По предварительным данным, на заводе проводился демонтаж производственных объектов. Для выполнения работ «РУСАЛ Урал» привлек по договору подряда ООО «Алькор-Строй». На высоте 22 метров проводились работы по демонтажу старого профнастила. Монтажник полностью открутил лист профнастила от металлоконструкций, соскользнул с открученного профлиста и упал.Пострадавшего госпитализировали в Краснотурьинскую горбольницу. Его состояние оценивают как тяжелое.