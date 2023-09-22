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На заводе в Краснотурьинске травмировался монтажник
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Краснотурьинске в Богословском алюминиевом заводе монтажник упал с высоты и получил травму. Прокуратура проводит проверку.
Несчастный случай произошел вчера около 14.10 в цехе выщелачивания и выпарки глиноземного производства Богословского алюминиевого завода филиала АО «РУСАЛ Урал».
По предварительным данным, на заводе проводился демонтаж производственных объектов. Для выполнения работ «РУСАЛ Урал» привлек по договору подряда ООО «Алькор-Строй». На высоте 22 метров проводились работы по демонтажу старого профнастила. Монтажник полностью открутил лист профнастила от металлоконструкций, соскользнул с открученного профлиста и упал.
Пострадавшего госпитализировали в Краснотурьинскую горбольницу. Его состояние оценивают как тяжелое.
Несчастный случай произошел вчера около 14.10 в цехе выщелачивания и выпарки глиноземного производства Богословского алюминиевого завода филиала АО «РУСАЛ Урал».
По предварительным данным, на заводе проводился демонтаж производственных объектов. Для выполнения работ «РУСАЛ Урал» привлек по договору подряда ООО «Алькор-Строй». На высоте 22 метров проводились работы по демонтажу старого профнастила. Монтажник полностью открутил лист профнастила от металлоконструкций, соскользнул с открученного профлиста и упал.
Пострадавшего госпитализировали в Краснотурьинскую горбольницу. Его состояние оценивают как тяжелое.
«В ходе надзорных мероприятий прокуратурой будет дана правовая оценка соблюдению требований законодательства об охране труда и промышленной безопасности при выполнении работ по демонтажу указанных объектов»,
– сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.
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