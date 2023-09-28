На ЕКАД водитель Volvo насмерть сбил пешехода

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На 36-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги сегодня ночью водитель Volvo насмерть сбил пешехода.По предварительным данным, около 01.50 водитель Volvo FH12 ехал по ЕКАД со стороны Серовского тракта в направлении Верхней Пышмы и сбил пешехода, который шел справа по проезжей части.В результате ДТП 29-летний мужчина скончался до приезда скорой помощи.В ГИБДД Екатеринбурга сообщили, что за рулем автомобиля находился 51-летний мужчина с водительским стажем 26 лет.