Число лесных пожаров уменьшилось в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области за сутки уменьшилось количество лесных пожаров. Об этом сообщает Авиалесоохрана.По данным на 28 сентября, в регионе действуют 20 природных пожаров на площади 746 гектаров. Вчера сообщалось о 27 возгораниях площадью 827 гектаров.Всего в России действуют 35 лесных пожаров на площади 1 028 гектаров. Возгорания зафиксированы в девяти регионах России. Большинство возгораний приходится именно на Свердловскую область.