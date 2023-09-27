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Число лесных пожаров уменьшилось в Свердловской области

11.57 Четверг, 28 сентября 2023
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области за сутки уменьшилось количество лесных пожаров. Об этом сообщает Авиалесоохрана.

По данным на 28 сентября, в регионе действуют 20 природных пожаров на площади 746 гектаров. Вчера сообщалось о 27 возгораниях площадью 827 гектаров.

Всего в России действуют 35 лесных пожаров на площади 1 028 гектаров. Возгорания зафиксированы в девяти регионах России. Большинство возгораний приходится именно на Свердловскую область.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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16:25 В Нижнем Тагиле нашли пропавшего 11-летнего мальчика
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